В Украине объявили I уровень опасности: какие области накроет непогода
В среду, 18 ноября, в Украине в некоторых областях будет наблюдаться гололед на дорогах. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, утром на дорогах Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях может быть затруднено движение.
В Киеве в течение суток 18 ноября – гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Спасатели отметили, что 18-19 ноября в восточных областях Украины также на дорогах будет гололедица (I уровень опасности, желтый).
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – предупредили спасатели.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спасатели предупредили украинцев о сложных погодных условиях.
Также синоптики предупредили украинцев о морозе до -7 градусов.