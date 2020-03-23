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24 марта • обновлено в 00:18
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В Украине объявили день молитвы и поста против коронавируса: названа дата

1.1т
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Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объявил 25 марта Днем общей молитвы и поста за Украину в связи с эпидемией коронавируса.

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Об этом говорится в официальном призыве Совета, опубликованном на сайте Религиозно-информационной службы Украины.

"Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обращается ко всем людям доброй воли с призывом присоединиться к общей молитве и посту (для тех, кому позволяет состояние здоровья) по Украине. История свидетельствует, что единение народа и взаимопомощь друг другу во время сложных жизненных испытаний является важным и эффективным средством победы эпидемий, стихийных бедствий, экономических кризисов", – говорится в заявлении.

"Однако для всех верующих еще более важным является осознание того, что только с Божьей помощью и мудростью человек может пройти эти сложные времена достойно, со спокойствием в сердце, с трезвым умом. С этой целью Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объявляет 25 марта Днем общей молитвы и поста за Украину", – подчеркивается в нем.

День молитвы

День молитвы

Религиозно-информационная служба Украины

Присоединиться к посту и молитве призвали верующих разных конфессий, а особенно тех, от кого зависит принятие сложных и ответственных решений. Также религиозные лидеры выразили надежду на то, что власти примут мудрые решения для поддержания бедных, больных, пожилых украинцев, а также тех людей, которые из-за карантина остались без средств для существования.

"Призываем всех верующих обратиться к Всевышнему с молитвой о защите жизни и здоровья каждого человека, оказании помощи в борьбе с пандемией, о врачах и всех, кто жертвенно служит ближним, об исцелении заболевших, о мудрости и воодушевлении в принятии практических мер по недопущению распространения коронавируса в Украине и мире", – обратились священнослужители к своей пастве.

"Давайте беречь веру, мир и спокойствие в наших сердцах. С Божьей помощью вызов, который предстал перед всеми нами, будет преодолен, в том числе благодаря личной ответственности каждого по соблюдению гигиены и требований карантина, согласованным профилактическим действиям, отважности наших врачей, всего медперсонала и работников других ответственных отраслей. Призываем Божью защиту и благословение на каждого!" – подытожили духовные лидеры украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Нужно крестный ход со Степаном на палке устроить по всем хуторам и весям. Степан придэ - коронAviрус побидэ.
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