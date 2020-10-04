В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
4 и 5 октября во ряде областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр, в зоне риска находятся восточные области и большинство районов Одесской области.
Напомним, на территории Луганской области, где бушуют лесные пожары, самая сложная ситуация сложилась в трех районах вдоль линии разграничения.
Речь идет о Станично-Луганском, Новоайдарском и Северодонецком. В этих районах в зону поражения попало 32 населенных пункта. Ориентировочная площадь распространения огня составляет более 20 тысяч га.
По последним данным погибли 11 человек, 150 были эвакуированы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на 1 октября совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
На утро 1 октября огонь подошел к линии разграничения. К тушению очагов возгораний привлекли авиацию. На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что причиной такого масштабного распространения пожаров в регионе стали "непрофессионализм" и "бездействие" местной власти.
Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил, что к возможным поджогам могут быть причастны боевики.
В поселке Сиротино под Северодонецком во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.
Всего к тушению привлечены 2296 человек и 216 единиц техники.