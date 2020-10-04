В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

4 и 5 октября во ряде областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр, в зоне риска находятся восточные области и большинство районов Одесской области.

Напомним, на территории Луганской области, где бушуют лесные пожары, самая сложная ситуация сложилась в трех районах вдоль линии разграничения.

Речь идет о Станично-Луганском, Новоайдарском и Северодонецком. В этих районах в зону поражения попало 32 населенных пункта. Ориентировочная площадь распространения огня составляет более 20 тысяч га.

По последним данным погибли 11 человек, 150 были эвакуированы.

Как сообщал OBOZREVATEL: