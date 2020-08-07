В Украине обновили карту карантина: кто попал в красную зону
Состоянием пятницу, 7 августа, в Украине три региона отнесены к "красной" зоне карантина: Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.
Об этом говорят данные карты по количеству больных COVID-19 от Центра общественного здоровья Минздрава.
В "оранжевой" зоне находится:
Луцкий района в Волынской области,
Перемышльский, Пустомытовский и Николаевский районы на Львовщине.
Город Бережаны Козовского района и Бучацкий район Тернопольской области
Тысменицкий района Ивано-Франковской области
К "желтой" зоне отнесли: вся Закарпатская и Черновицкая области, кроме Кицманского района. Также в "желтую" зону частично входят Житомирская, Хмельницкая, Львовская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области.
Карта от Минздрава доступна по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа в Украине действуют новые правила адаптивного карантина.