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В Украине обновили карту карантина: кто попал в красную зону

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Украине обновили карту карантина: кто попал в красную зону

Карантин в Украине.

Состоянием пятницу, 7 августа, в Украине три региона отнесены к "красной" зоне карантина: Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.

Об этом говорят данные карты по количеству больных COVID-19 от Центра общественного здоровья Минздрава.

В "оранжевой" зоне находится:

  • Луцкий района в Волынской области,

  • Перемышльский, Пустомытовский и Николаевский районы на Львовщине.

  • Город Бережаны Козовского района и Бучацкий район Тернопольской области

  • Тысменицкий района Ивано-Франковской области

К "желтой" зоне отнесли: вся Закарпатская и Черновицкая области, кроме Кицманского района. Также в "желтую" зону частично входят Житомирская, Хмельницкая, Львовская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области.

Карта от Минздрава доступна по ссылке.

Карта от Минздрава

Карта от Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа в Украине действуют новые правила адаптивного карантина.

УкраинаКарантин в УкраинеМинистерство здравоохранения
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  2. Общество