В Украине обнародовали секретные документы КГБ о "правой руке" Шухевича

В Украине открыли публичный доступ к онлайн-коллекции документов из архивов КГБ о командире УПА-Запад Василие Сидоре (псевдоним "Шелест"), который был "правой рукой" главнокомандующего Романа Шухевича.

Об этом сообщает во вторник, 25 февраля, Центр исследований освободительного движения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"110 лет назад родился полковник Василий Сидор "Шелест", один из ключевых командиров Украинской повстанческой армии, погибшего в бою с НКВД в 1949 году. Частные фотографии, переписка с Шухевичем и оперативные планы МГБ по розыску "Шелеста" сегодня стали доступными онлайн", – сказано в сообщении.

В Украине обнародовали архив КГБ о "правой руке" Шухевича Архив КГБ о Сидоре

Уточняется, что во время немецкой оккупации "Шелест" выполнял разведывательные задания, в частности его группа в 1942 году ликвидировала в Киеве агентов немецкой полиции безопасности, убийц лидера ОУН Дмитрия Мирона "Орлика".

"Правая рука" главнокомандующего УПА Романа Шухевича Сидор вошел в генштаб подпольной армии, создал и возглавил крупнейший из генеральных военных округов – УПА-Запад, действовавший в Карпатах до 1949 года", – информирует Центр исследований освободительного движения.

В Украине обнародовали архив КГБ о "правой руке" Шухевича Архив КГБ о Сидоре

Обнародованный онлайн-сборник включает документы генеральной военного округа УПА-Запад, инструкции и приказы Краевого военного штаба УПА, согласованные "Шелестом", переписка с Шухевичем, личные фотографии Сидора с женой Надеждой Романив (связной ОУН, сотрудницей СБ ОУН, участницей ІІ-го Большого сбора ОУН (б)).

В Украине обнародовали архив КГБ о "правой руке" Шухевича Архив КГБ о Сидоре

В Украине обнародовали архив КГБ о "правой руке" Шухевича Архив КГБ о Сидоре

В коллекции опубликованы документы МГБ СССР об операции по розыску Сидора, протоколы допросов пленных подпольщиков, агентурные донесения, планы агентурно-оперативных мероприятий.

В Украине обнародовали архив КГБ о "правой руке" Шухевича Архив КГБ о Сидоре

В Украине обнародовали архив КГБ о "правой руке" Шухевича Архив КГБ о Сидоре

"Деловая переписка руководителей помогает лучше понять военно-политическую ситуацию, а также настроения и надежды подпольщиков после окончания Второй мировой войны", – объяснил автор коллекции, сотрудник Центра исследований освободительного движения Денис Пасечник.

Оцифрованные документы о Сидоре и его деятельности хранятся в архиве ОГА СБУ. Всего опубликовано 62 документа.

В Украине обнародовали архив КГБ о "правой руке" Шухевича

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в лесу на Ивано-Франковщине обнаружили неизвестные ранее архивы Украинской повстанческой армии.

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