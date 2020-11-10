Карантин по выходным не выход: медики требуют локдаун, а план власти пугает бизнес больше, чем COVID-19

Со следующей субботы, 14 ноября, на несколько ближайших недель в Украине введут карантин выходного дня. С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут закрыты все развлекательные заведения, театры, кинотеатры, спортзалы, а рестораны будут работать только на вынос. Это так называемый лайтовый вариант карантина. По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, он сможет помочь разорвать цепь передачи инфекции и уменьшить количество больных коронавирусом.

Но медики и ведущие инфекционисты бьют тревогу и просят ввести полный месячный локдаун, подобно тому, что сейчас действует в странах Западной Европы.

Какой же карантин нужен Украине и что об этом думает бизнес – читайте в материале OBOZREVATEL.

Минздрав хочет закрыть все на месяц

Неофициально в Минздраве OBOZREVATEL признались, что выступают за усиление карантина как минимум на три недели, чтобы предотвратить коллапс медицинской системы, не дойти до сортировки больных и не выбирать, кому жить дальше. Но идея Минздрава и большинства медиков пока не находит понимания у бизнеса и общества, а власть боится идти на крайне непопулярное решение о введении полного локдауна. Все признают: общество устало. Непонятно, каким образом заставить всех сейчас сидеть дома, даже несмотря на каждодневное увеличение количества заболевших.

Но с эпидемиологической точки зрения введение локдауна – шаг, который мог бы спасти от распространения инфекции, заявил OBOZREVATEL врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. Вместе с тем он согласился, что пока это миссия невыполнима, разве что путем жестких действий со стороны полиции или других силовых структур.

Больницы Украины загружены больными ковидом Корреспондент.нет

"Но это не украинское ноу-хау, так во всем мире. Ограничения вводятся жесткими административными мерами, которые выполняют органы полиции или внутреннего правопорядка", – сказал он.

Коллега Курпиты, ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заверила OBOZREVATEL, что медики и медицинская система оказались на войне из-за эпидемии, а у врачей наступает самый настоящий психологический коллапс.

"Тот умирает, того откачивают, все эти койки… Ночью снятся только больные и их снимки. Понимаю, что здоровым людям может не нравиться карантин, но я была против того, чтобы дети шли в школу с 1 сентября. Через две недели Киев оказался в "оранжевой" зоне, все бегают и ищут койку с кислородом. Что лучше – дома посидеть или искать койку с кислородом? В таких болезнях мы не придумали ничего лучше, чем разобщение и минимизация рисков", – заверила она.

Украина оказалась на грани необходимости введения жестких карантинных ограничений, подтвердил OBOZREVATEL еще один врач, один из ведущих анестезиологов Украины Сергей Дубров: "Пора думать об усилении. Да, тяжело психологически, мы понимаем, что народ истощен карантином. Особенно у нас. Если динамика заболеваемости будет такая же, как сейчас, станет хуже. Да, можно разместить койки во Дворце спорта, но кто там будет работать и на чем?

"Бизнесу дешевле будет закрыться"

Карантин выходного дня в первую очередь ударит по ресторанам, кафе и барам. После жестких ограничений, которые были в начале пандемии в Украине, львиная доля из них уже не открылась. Теперь же они потеряют большую часть своего дохода – выручку за выходные.

"Многим будет дешевле закрыться. Постоянные расходы на содержание объекта, на зарплаты, на аренду сохранятся, будет дешевле совсем закрыться, чем работать в таких условиях", – рассказывает глава одного из крупнейших региональных союзов предпринимателей Елена Еременко.

Предприниматели под ее руководством 11 ноября пойдут митинговать под Запорожскую облгосадминистрацию с требованием не допустить карантин выходного дня. В Запорожье уже сейчас кафе и рестораны могут работать только до 20:00. Если при этом запретить работу на выходных, бизнес может просто не выдержать.

"Самым главным источником и носителем вируса почему-то стал малый бизнес. Сейчас в кафе и ресторанах нет заполнения уже и 50%! Заполняемость 20-30% . Но у нас сотни людей в час пик на остановках, у нас забитые маршрутки. И в лучшем случае 30% находятся в масках, это никто не контролирует. Но несет ответственность именно бизнес", – возмутилась Еременко.

В Украинском совете торговых центров вовсе заявили, что последствия от карантина выходного дня могут быть страшнее самого вируса. Обороты торговых центров уже упали на 70%.

В Украине введут карантин выходного дня

"Люди должны иметь постоянный доступ к продуктам, в которых они нуждаются и хотят приобрести. Тем более мы приближаемся к традиционно оживленному рождественскому сезону. Кроме того, малый и средний бизнес, из которого на 95% состоит украинский ритейл, может не выдержать второго локдауна. Последствия новых ограничений могут быть страшнее, чем последствия распространения инфекции", – заявил председатель УСТЦ Максим Гаврюшин.

Вопросы к формату карантина есть и в правительстве

Против карантина выходного дня выступают не только рестораторы, но также Министерство культуры и информационной политики. По словам главы ведомства Александра Ткаченко, развлекательная сфера генерирует от 2 до 4% ВВП и является образцом для многих отраслей по выполнению санитарно-эпидемиологических требований Минздрава.

"Мы не поддерживаем эту инициативу. Сотни тысяч работающего населения Украины оказываются в зоне риска остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей", – написал Ткаченко на своей странице в Facebook.

Тем временем даже по официальной статистике количество заболевших коронавирусом в Украине приближается к цифре в полмиллиона. Каждый день число инфицированных все больше, а мест в больницах все меньше. Даже если в каждой из них открыть новые отделения под "ковид" и разместить койки в выставочных центрах и дворцах – вопрос, кто будет лечить всех этих пациентов и чем? И где взять главное лекарство для таких больных – кислород? Европа, на которую все так равняются в Украине, выбрала вариант сохранения жизней и закрылась на месяц. Почему мы не идем тем же путем?