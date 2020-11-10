Карантин по выходным не выход: медики требуют локдаун, а план власти пугает бизнес больше, чем COVID-19

Со следующей субботы, 14 ноября, на несколько ближайших недель в Украине введут карантин выходного дня. С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут закрыты все развлекательные заведения, театры, кинотеатры, спортзалы, а рестораны будут работать только на вынос. Это так называемый лайтовый вариант карантина. По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, он сможет помочь разорвать цепь передачи инфекции и уменьшить количество больных коронавирусом.

Но медики и ведущие инфекционисты бьют тревогу и просят ввести полный месячный локдаун, подобно тому, что сейчас действует в странах Западной Европы.

Какой же карантин нужен Украине и что об этом думает бизнес – читайте в материале OBOZREVATEL.

Неофициально в Минздраве OBOZREVATEL признались, что выступают за усиление карантина как минимум на три недели, чтобы предотвратить коллапс медицинской системы, не дойти до сортировки больных и не выбирать, кому жить дальше. Но идея Минздрава и большинства медиков пока не находит понимания у бизнеса и общества, а власть боится идти на крайне непопулярное решение о введении полного локдауна. Все признают: общество устало. Непонятно, каким образом заставить всех сейчас сидеть дома, даже несмотря на каждодневное увеличение количества заболевших.

Но с эпидемиологической точки зрения введение локдауна – шаг, который мог бы спасти от распространения инфекции, заявил OBOZREVATEL врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. Вместе с тем он согласился, что пока это миссия невыполнима, разве что путем жестких действий со стороны полиции или других силовых структур.

"Но это не украинское ноу-хау, так во всем мире. Ограничения вводятся жесткими административными мерами, которые выполняют органы полиции или внутреннего правопорядка", – сказал он.

Коллега Курпиты, ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заверила OBOZREVATEL, что медики и медицинская система оказались на войне из-за эпидемии, а у врачей наступает самый настоящий психологический коллапс.

"Тот умирает, того откачивают, все эти койки… Ночью снятся только больные и их снимки. Понимаю, что здоровым людям может не нравиться карантин, но я была против того, чтобы дети шли в школу с 1 сентября. Через две недели Киев оказался в "оранжевой" зоне, все бегают и ищут койку с кислородом. Что лучше – дома посидеть или искать койку с кислородом? В таких болезнях мы не придумали ничего лучше, чем разобщение и минимизация рисков", – заверила она.

Украина оказалась на грани необходимости введения жестких карантинных ограничений, подтвердил OBOZREVATEL еще один врач, один из ведущих анестезиологов Украины Сергей Дубров: "Пора думать об усилении. Да, тяжело психологически, мы понимаем, что народ истощен карантином. Особенно у нас. Если динамика заболеваемости будет такая же, как сейчас, станет хуже. Да, можно разместить койки во Дворце спорта, но кто там будет работать и на чем?

Карантин выходного дня в первую очередь ударит по ресторанам, кафе и барам. После жестких ограничений, которые были в начале пандемии в Украине, львиная доля из них уже не открылась. Теперь же они потеряют большую часть своего дохода – выручку за выходные.

"Многим будет дешевле закрыться. Постоянные расходы на содержание объекта, на зарплаты, на аренду сохранятся, будет дешевле совсем закрыться, чем работать в таких условиях", – рассказывает глава одного из крупнейших региональных союзов предпринимателей Елена Еременко.

Предприниматели под ее руководством 11 ноября пойдут митинговать под Запорожскую облгосадминистрацию с требованием не допустить карантин выходного дня. В Запорожье уже сейчас кафе и рестораны могут работать только до 20:00. Если при этом запретить работу на выходных, бизнес может просто не выдержать.

"Самым главным источником и носителем вируса почему-то стал малый бизнес. Сейчас в кафе и ресторанах нет заполнения уже и 50%! Заполняемость 20-30% . Но у нас сотни людей в час пик на остановках, у нас забитые маршрутки. И в лучшем случае 30% находятся в масках, это никто не контролирует. Но несет ответственность именно бизнес", – возмутилась Еременко.

В Украинском совете торговых центров вовсе заявили, что последствия от карантина выходного дня могут быть страшнее самого вируса. Обороты торговых центров уже упали на 70%.

"Люди должны иметь постоянный доступ к продуктам, в которых они нуждаются и хотят приобрести. Тем более мы приближаемся к традиционно оживленному рождественскому сезону. Кроме того, малый и средний бизнес, из которого на 95% состоит украинский ритейл, может не выдержать второго локдауна. Последствия новых ограничений могут быть страшнее, чем последствия распространения инфекции", – заявил председатель УСТЦ Максим Гаврюшин.

"Мы не поддерживаем эту инициативу. Сотни тысяч работающего населения Украины оказываются в зоне риска остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей", – написал Ткаченко на своей странице в Facebook.

Тем временем даже по официальной статистике количество заболевших коронавирусом в Украине приближается к цифре в полмиллиона. Каждый день число инфицированных все больше, а мест в больницах все меньше. Даже если в каждой из них открыть новые отделения под "ковид" и разместить койки в выставочных центрах и дворцах – вопрос, кто будет лечить всех этих пациентов и чем? И где взять главное лекарство для таких больных – кислород? Европа, на которую все так равняются в Украине, выбрала вариант сохранения жизней и закрылась на месяц. Почему мы не идем тем же путем?