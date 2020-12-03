В Украине нужно немедленно ввести полный локдаун на месяц, – экс-замглавы Минздрава

В Украине следует ввести полный локдаун сроком на один месяц.

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE, экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил в Facebook, что это нужно сделать немедленно.

По его мнению, через месяц можно начать возврат к модели адаптивного карантина в регионах.

"В январе можно будет вернуться к относительно нормальной работе и жизни, без того, чтобы всех держать в напряжении", – сказал Ковтонюк.

Он подчеркнул, что если просто вернуться к "оранжевому" уровню ограничений, то кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевших в сутки, а затем и 30 тыс.

"В феврале это может быть 40 тыс. Это цифры, которые означают, что система больниц в Украине просто остановится", – добавил глава KSE.

По его словам, если дотянуть с локдауном до новогодних праздников, то "мы можем просто до этого момента не дойти, а уже к 4 января система больниц может достичь критичной нагрузки".

Два сценария развития ситуации в Украине

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