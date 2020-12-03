В Украине нужно немедленно ввести полный локдаун на месяц, – экс-замглавы Минздрава
В Украине следует ввести полный локдаун сроком на один месяц.
Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE, экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил в Facebook, что это нужно сделать немедленно.
По его мнению, через месяц можно начать возврат к модели адаптивного карантина в регионах.
"В январе можно будет вернуться к относительно нормальной работе и жизни, без того, чтобы всех держать в напряжении", – сказал Ковтонюк.
Он подчеркнул, что если просто вернуться к "оранжевому" уровню ограничений, то кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевших в сутки, а затем и 30 тыс.
"В феврале это может быть 40 тыс. Это цифры, которые означают, что система больниц в Украине просто остановится", – добавил глава KSE.
По его словам, если дотянуть с локдауном до новогодних праздников, то "мы можем просто до этого момента не дойти, а уже к 4 января система больниц может достичь критичной нагрузки".
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила, что ключевые эпидемиологи Украины в один голос говорят о необходимости введения жесткого карантина.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам.
Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что локдаун введут, если ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране достигнет 20 тыс. человек, а заполняемость коек, учитывая с теми, что будут в мобильных госпиталях, составит 100%.
Позднее Степанов заявил, что при существующем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных COVID-19 в сутки.