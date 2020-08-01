В Украине новый скачок числа зараженных COVID-19: статистика на 1 августа

Общество 08:51, 1.08.2020 Обновлено: 10:08, 1.08.2020

По состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально подтверждены 71 056 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1172 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1709 человек (+16 за сутки), а 39 308 пациентов (+556 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 145, Ивано-Франковской области – 123, Киеве и Одесской области – по 101.

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 августа коронавирусом в мире заразились более 17,7 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 282 тыс. новых инфицированных.

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