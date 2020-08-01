В Украине новый скачок числа зараженных COVID-19: статистика на 1 августа

По состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально подтверждены 71 056 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1172 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1709 человек (+16 за сутки), а 39 308 пациентов (+556 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 145, Ивано-Франковской области – 123, Киеве и Одесской области – по 101.

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 августа коронавирусом в мире заразились более 17,7 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 282 тыс. новых инфицированных.

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