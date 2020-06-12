В Украине новая тройка эпицентров коронавируса: какие области под угрозой

За последние сутки, 11 июня, три региона Украины стали лидерами по количеству инфицированных коронавирусной болезнью.

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Об этом на брифинге в пятницу, 12 июня, сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировали во Львовской области – 112 новых инфицированных, Винницкой области – 81 и в городе Киев – 95.

Эпицентры коронавируса в Украине

Отметим, что днем ранее только Киев и Львовская область были лидерами по числу новых больных.

Всего в Украине по состоянию на утро 12 июня официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за прошедшие сутки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Буковине снова вспыхнул коронавирус, заразились десятки людей.