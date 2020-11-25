В Украине новая область стала эпицентром COVID-19

За последние сутки, 24 ноября, Днепропетровская область стала эпицентром коронавируса (COVID-19) в Украине – 1255 новых случаев. В регионе на сутки умерло 24 пациента (всего 787), а побороли болезнь – 749 (13 092).

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Киев оказался на втором месте по количеству новых зараженных – 980 человек.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", – сообщил глава Минздрава.

Днем ранее Киевщина была лидером по суточному приросту инфицированных.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки, 24 ноября, зафиксировали 13 882 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране обнаружено 661 858 инфицированных человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция возглавила антирейтинг по общему количеству зараженных коронавирусом в Европе – более 2,1 млн человек. Лидером в мире остаются США – 175 047. Всего в мире заразилось более 60 млн человек.

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