В Украине нет второй волны коронавируса, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область. Он заявил, что в стране пока нет второй волны коронавируса, и сказал, что верит в ее избежание.

Информацию о поездке Зеленского опубликовало официальное интернет-представительство президента на своем сайте. Также пресс-служба Офиса президента разместила на странице в Facebook видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В планах главы государства было ознакомление с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе, в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19, а также с туристическим потенциалом края, возможностями его развития, общение с представителями бизнеса.

Так, во время визита в Волынскую область Зеленский в комментарии журналистам сказал, что в Украине "более или менее волны второй (коронавируса. – Ред.) пока нет", но людям стоит быть осторожными, чтобы не росло число новых больных.

"Готовые (До открытия школ с сентября. – Ред.), верим, что не будет волны и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться", – подчеркнул он.

Вместе с тем президент отметил, что говорить о чем-то однозначно пока рано, ведь "контролировать коронавирус по всему миру очень сложно". Он также добавил, что Украина технически еще не готова к дистанционному обучению, потому что нет хорошего интернета по всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в июне объявил, что в стране началась новая волна пандемии коронавируса.