В Украине не хватает персонала для борьбы с COVID-19, медики болеют по второму разу – эпидемиолог

Украинская система здравоохранения уже не выдерживает борьбы с COVID-19, на существующее количество коек не хватает медперсонала.

Об этом заявил эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24". По его словам, эпидемия коронавируса в Украине вышла за рамки медицинской проблемы.

Медик отметил, что не является приверженцем карантина выходного дня.

"Нужно было хотя бы прислушиваться, в том числе и к народным депутатам, первым лицам страны, министру здравоохранения. Мы видим, что когда он выступал с трибуны Верховной Рады, его просто игнорировали. И он обращал внимание на то, что COVID-19 давно вышел за рамки медицинской проблемы и стал социальной, и за это должны отвечать другие центральные органы исполнительной власти, но они не сработали", – заявил Александрин.

По его словам, медики сейчас продолжают выполнять роль пожарных, которые тушат пожар.

"Системы здравоохранения уже не хватает. Можно хоть 200 тысяч коек сделать, но на сегодняшнее количество коек, отведенных под COVID-19, уже не хватает медицинского персонала. Медики уже по второму разу начали болеть COVID-19", – подчеркнул эпидемиолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе профильные и не только больницы госпитализируют лишь больных с очень тяжелым течением коронавируса. Причиной стал не только ограниченный резерв койко-мест, но и нехватка медперсонала.