В Украине не бьют: писатель выступил с откровенным заявлением для россиян

В Украине не избивают русскоязычных граждан за то, на каком языке они говорят.

Об этом говорится в блоге украинского писателя Юрия Андруховича, опубликованном на "Обозревателе".

Таким образом он отреагировал на избиение активиста в Черниговской области за замечание продавщице.

"Мне бросается в глаза то, что физическое насилие происходит всегда над украиноязычными. Я не помню такого случая, чтобы избили кого-то, кто на русском говорил. Это первый вывод. Из этого следует, что в стране существует агрессивное сопротивление украинскому языку. И бороться с этим можно, на мой взгляд, только одним способом", – написал он.

По словам писателя, в Украине должны прекратить откладывать законопроект о языках.

"Верховная Рада должна прекратить делать вид, что новый подготовленный законопроект, который очень хороший, не первоочередной, что он не ко времени, и откладывать его до бесконечности. То есть надо принимать новый, современный, европейский закон. А в дальнейшем уже добиваться того, чтобы этот закон выполнялся. Потому что у нас сам по себе принятый закон еще не означает сделанного дела", – подчеркнул Андрухович.

Он отметил, что можно судиться с человеком, который отказывается выполнять языковую норму закона.

"Человек может быть какой-то мерой наказан: потерять работу или получить какие-то другие ограничительные меры. Как и любой закон, если он действует, он должен исправлять ситуацию к лучшему и устанавливать справедливость", – резюмировал писатель.

Как сообщал "Обозреватель", активиста Сергея Трушкина избили в Прилуках 17 января из-за его требования к продавщице одного из магазинов обслужить его на украинском языке.