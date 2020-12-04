В Украине не будут останавливать транспорт во время локдауна, – Шмыгаль

Общественный транспорт в Украине не будут останавливать даже в случае введения жесткого карантина.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, будет работать и железная дорога, и авиакомпании, и городской транспорт.

"Закрывать транспорт не планируется даже при самом жестком карантинном ограничении", – заверил он.

По словам Шмыгаля, согласно всем карантинным исследованиям, общественный транспорт – это не основной источник интенсивного распространения коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL: