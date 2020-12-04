В Украине не будут останавливать транспорт во время локдауна, – Шмыгаль
Общественный транспорт в Украине не будут останавливать даже в случае введения жесткого карантина.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, будет работать и железная дорога, и авиакомпании, и городской транспорт.
"Закрывать транспорт не планируется даже при самом жестком карантинном ограничении", – заверил он.
По словам Шмыгаля, согласно всем карантинным исследованиям, общественный транспорт – это не основной источник интенсивного распространения коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине не собираются продолжать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.
Шмыгаль допустил введение жесткого карантина в Украине в январе.
Во многих странах мира из-за пандемии коронавируса был введен локдаун (англ. Lockdown – блокировки) – запрет людям свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.
Впрочем, в Украине, скорее всего ограничения будут не такими жесткими.