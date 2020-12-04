В Украине не будут останавливать транспорт во время локдауна, – Шмыгаль

Общественный транспорт в Украине не будут останавливать даже во время жесткого карантина.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, будут работать и авиакомпании, и железная дорога, и городской траспорт.

"Закрывать его не планируется даже при более жестком карантинном ограничении", – заверил он.

По словам Шмыгаля, все карантинные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине не собираются продолжать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.

Шмыгаль допустил введение жесткого карантина в Украине в январе.