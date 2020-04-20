В Украине не будет итальянского сценария COVID-19: три причины

Украина не будет идти по сценарию Италии и Испании в развитии пандемии коронавируса COVID-19.

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Как заявила в интервью OBOZREVATEL заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, в случае с коронавирусом "минусы" Украины стали ее "плюсами".

Будет ли в Украине итальянский сценарий с коронавирусом

"Первое. Наиболее критическая группа тех, кто нуждается в лечении в больнице, это мужчины 60+. В Украине продолжительность жизни мужчин составляет 66 лет. То есть критической группы мужчин 60+ у нас не так много", – отметила она.

Второй аспект, по мнению врача, – пенсионеры и люди старшего возраста вынужденно ведут социально закрытый образ жизни.

"Вы знаете наших пенсионеров – массово, – которые вечером думают, в какой ресторан им пойти на ужин, в какой театр им пойти на спектакль или как им поехать с туристической группой куда-то покататься? Люди думают о том, как им выжить, купить поесть и хватит ли им тех копеечек на жизненно важные медикаменты. Максимум, куда они выходят – на лавочку возле дома, чтобы поговорить с соседями", – констатировала Богомолец.

По ее словам, украинские пенсионеры вели закрытый образ жизни до того, как был введен карантин, в отличие от людей старшего возраста в Италии и Испании, которые проводят вечера в ресторанах, на вечеринках, в общении.

"Третий аспект – это то, что у нас практически нет домов для престарелых. Это те места, где была очень высокая смертность в Италии и Испании. Если туда кто-то из персонала заносил вирус, то у людей 70-80+ шансов выжить практически не было", – подчеркнула врач.

Она считает, что эти три украинских "минуса" стали тремя "плюсами", которые сейчас не дают такого всплеска заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Богомолец заявила, что коронавирус может вспыхнуть в Украине с новой силой после майских праздников.

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