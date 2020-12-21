В Украине назвали вероятный "источник" нового коронавируса-мутанта
Одной из возможных причин возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с угнетенным иммунитетом.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. Появление нового варианта вируса там назвали ожидаемым.
Еще одним возможным объяснением мутации могут быть процессы адаптации вируса, происходящие у различных восприимчивых видов животных. Есть данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, выявленным у норок из Дании.
В сообщении подчеркнули, что поводов для беспокойства нет, поскольку вирусы постоянно подвергаются мутациям.
Особенностью нового вида коронавируса стало то, что он способен быстрее распространяться между людьми, чем другие варианты. По данным британских исследователей, которые они сообщили 19 декабря, прогнозируемое ускорение передачи может составлять до 70%.
Это способно увеличить вероятность распространения вируса, особенно в периоды, когда люди часто находятся в крупных компаниях, собираются семьями для празднований, путешествуют.
В то же время повышенной тяжести инфекции или смертности ученые не зафиксировали. Также пока нет доказательств того, что вирус-мутант влияет на действие вакцины или лечения. Правда, большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.
Изучение нового варианта SARS-CoV-2 продолжается, а результаты должны быть в ближайшие недели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Лондоне (Англия), Уэльсе и Шотландии вводится самый высокий 4-й уровень ограничений в связи с распространением коронавируса (COVID-19) и появлением нового штамма VUI-202012/01.
Из-за угрозы распространения нового вида коронавируса многие страны мира уже прекратили авиасообщение с Великобританией.
Украина тоже рассматривает такой вариант. Вероятно, ограничения будут введены уже в ближайшее время и продлятся как минимум до 1 января 2021 года.
По мнению специалистов ВОЗ, N501Y мог возникнуть из-за способности вируса приспосабливаться к окружающей среде и человеческому организму.
В то же время ученые призвали человечество не паниковать. Ведь никаких доказательств того, что новый "мутант" может быть более убийственным или нечувствительным к вакцине, нет.
Также в ВОЗ выдали первые рекомендации по противодействию новой угрозе.