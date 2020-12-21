В Украине назвали вероятный "источник" нового коронавируса-мутанта

Борис Бондарь Общество 16:10, 21.12.2020 Обновлено: 16:38, 21.12.2020

Одной из возможных причин возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с угнетенным иммунитетом.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. Появление нового варианта вируса там назвали ожидаемым.

Еще одним возможным объяснением мутации могут быть процессы адаптации вируса, происходящие у различных восприимчивых видов животных. Есть данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, выявленным у норок из Дании.

В сообщении подчеркнули, что поводов для беспокойства нет, поскольку вирусы постоянно подвергаются мутациям.

Особенностью нового вида коронавируса стало то, что он способен быстрее распространяться между людьми, чем другие варианты. По данным британских исследователей, которые они сообщили 19 декабря, прогнозируемое ускорение передачи может составлять до 70%.

Это способно увеличить вероятность распространения вируса, особенно в периоды, когда люди часто находятся в крупных компаниях, собираются семьями для празднований, путешествуют.

В то же время повышенной тяжести инфекции или смертности ученые не зафиксировали. Также пока нет доказательств того, что вирус-мутант влияет на действие вакцины или лечения. Правда, большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

Изучение нового варианта SARS-CoV-2 продолжается, а результаты должны быть в ближайшие недели.

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