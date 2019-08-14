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В Украине нашли уникальные остатки вымершего животного: первые фото

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В селе Гопчица Винницкой области на глиняном карьере нашли кости вымершего животного. Вероятно, это остатки шерстистого носорога, однако для точного установления нужно проводить дополнительные исследования и экспертизы.

Об этом сообщили на сайте "Гопчиця". По словам доктора наук, профессора Черновицкого национального университета Богдана Ридуша, который специализируется на археологии и палеогеографии, все три кости – носорога (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С ним согласились и другие ученые из Национального научно-природоведческого музея НАН Украины в Киеве и Государственного природоведческого музея НАН Украины во Львове.

Уникальные остатки вымершего животного

Уникальные остатки вымершего животного

Гопчиця

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет. Сначала ее расценили, как остатки мамонта.

"Кость мамонта имеет другую морфологию и втрое больше. Очень важно провести там дополнительное обследование, потому что наличие нескольких костей может указывать на ценное местонахождение ископаемой фауны, а может, и стоянки", – объяснил Ридуш.

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По его словам, если было найдено несколько целых костей от одного животного, то почти гарантированно рядом лежал целый или частичный скелет животного, с черепом.

"Берцовая, локтевая и какая-то из запястных. Они залегали в желтом лессе (пылеватая пористая порода), вероятно, в возрасте 25-18 тис.р. Поэтому носорог наиболее вероятно – шерстистый. Снизу залегает красный песок, значительно древнее", – добавил профессор.

Он отметил, что важно собрать все кости, а также осмотреть камни. Находку поместили в Народный музей истории села Гопчица.

Кости вымершего животного

Кости вымершего животного

Гопчиця

Вероятно, это остатки шерстистого носорога

Вероятно, это остатки шерстистого носорога

Гопчиця

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет

Гопчиця

Сначала их расценили, как остатки мамонта

Сначала их расценили, как остатки мамонта

Гопчиця

Кости вымершего животного

Кости вымершего животного

Гопчиця

Вероятно, это остатки шерстистого носорога

Вероятно, это остатки шерстистого носорога

Гопчиця

Сначала их расценили, как остатки мамонта

Сначала их расценили, как остатки мамонта

Гопчиця

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет

Гопчиця

Кости вымершего животного

Кости вымершего животного

Гопчиця

Вероятно, это остатки шерстистого носорога

Вероятно, это остатки шерстистого носорога

Гопчиця

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет

Гопчиця

Сначала их расценили, как остатки мамонта

Сначала их расценили, как остатки мамонта

Гопчиця

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Место
Украина Винница
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