В Украине нашли уникальные остатки вымершего животного: первые фото

В селе Гопчица Винницкой области на глиняном карьере нашли кости вымершего животного. Вероятно, это остатки шерстистого носорога, однако для точного установления нужно проводить дополнительные исследования и экспертизы.

Об этом сообщили на сайте "Гопчиця". По словам доктора наук, профессора Черновицкого национального университета Богдана Ридуша, который специализируется на археологии и палеогеографии, все три кости – носорога (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С ним согласились и другие ученые из Национального научно-природоведческого музея НАН Украины в Киеве и Государственного природоведческого музея НАН Украины во Львове.

Уникальные остатки вымершего животного Гопчиця

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет. Сначала ее расценили, как остатки мамонта.

"Кость мамонта имеет другую морфологию и втрое больше. Очень важно провести там дополнительное обследование, потому что наличие нескольких костей может указывать на ценное местонахождение ископаемой фауны, а может, и стоянки", – объяснил Ридуш.

По его словам, если было найдено несколько целых костей от одного животного, то почти гарантированно рядом лежал целый или частичный скелет животного, с черепом.

"Берцовая, локтевая и какая-то из запястных. Они залегали в желтом лессе (пылеватая пористая порода), вероятно, в возрасте 25-18 тис.р. Поэтому носорог наиболее вероятно – шерстистый. Снизу залегает красный песок, значительно древнее", – добавил профессор.

Он отметил, что важно собрать все кости, а также осмотреть камни. Находку поместили в Народный музей истории села Гопчица.

Кости вымершего животного Гопчиця

Вероятно, это остатки шерстистого носорога Гопчиця

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет Гопчиця

Сначала их расценили, как остатки мамонта Гопчиця

Кости вымершего животного Гопчиця

Вероятно, это остатки шерстистого носорога Гопчиця

Сначала их расценили, как остатки мамонта Гопчиця

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет Гопчиця

Кости вымершего животного Гопчиця

Вероятно, это остатки шерстистого носорога Гопчиця

Вероятный возраст находки – 18-25 тысяч лет Гопчиця

Сначала их расценили, как остатки мамонта Гопчиця

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