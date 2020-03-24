В Украине накажут клиники, скрывшие результаты тестов на коронавирус: что их ждет

Частные лаборатории в Украине, которые скрыли результаты тестов на коронавирус, будут привлечены к уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявила руководитель отдела аналитического этапа в сети лабораторий "Синево" Оксана Небыльцова на брифинге во вторник, 24 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В отношении результатов все лаборатории независимо от статуса, которые имеют разрешительные документы, обязаны информировать в сооостветствии с законодательством. Сокрытие такой информации независимо от формы собственности – это уголовная ответственность", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!