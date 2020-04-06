В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено с 6 апреля

В Украине с 6 апреля вступает в силу ряд новаций от Кабмина, которые усиливают карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

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Полный список ограничительных мер, которые будут действовать до окончания карантина – предварительно это 24 апреля, – правительство разъяснило в постановлении №255 от 2 апреля. Расскажем подробнее о том, что нужно знать украинцами как вести себя в это время.

Главные запреты:

пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты (маска, респиратор, в том числе и изготовленные самостоятельно);

перемещение по улице группой более 2-х человек, за исключением сопровождения детей или служебной необходимости;

лицам до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей, опекунов или совершеннолетних родственников;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

посещение спортивных и детских площадок;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых, прибрежных зон, за исключением необходимости выгула домашних животных одним человеком;

посещение учреждений паллиативной помощи, органов соцзащиты населения;

посещение учебных заведений;

проведение любых массовых мероприятий (культурных, спортивных, религиозных, общественных), за исключением мероприятий для обеспечения работы органов власти.

В Украине с 6 апреля начался жесткий этап карантина

Где украинцы обязаны находиться в масках с 6 апреля

Прежде всего отметим: в постановлении правительства указано, что во всех общественных местах необходимо быть в маске или респираторе.

А общественное место – это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т. п.).

Правда, перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к ним также относятся:

остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них;

церкви и 50-метровая зона вокруг них;

заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки;

кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

Правительство подчеркнуло, что обязательный масочный режим вводится ради безопасности всех украинцев. Ведь, учитывая темпы распространения коронавирусной болезни, все люди рассматриваются как потенциально инфицированные.

Кто должен находиться на самоизоляции: перечень лиц

Кабмин определил круг граждан, имеющих соблюдать условия изоляции во время карантина в связи с повышенной опасностью распространения коронавируса.

На самоизоляции необходимо находиться контактным лицам человека с подтвержденным диагнозом COVID-19; лицам с подозрением на коронавирус, или инфицированным с легкой формой заболевания, не требующим госпитализации.

Также правительство приказало соблюдать режим самоизоляции всем пенсионерам старше 60 лет, за исключением лиц, участвующих в предотвращении эпидемии или обеспечивающих работу объектов критической инфраструктуры.

Граждане, нуждающиеся в самоизоляции, должны предоставить контактные данные, информацию о месте нахождения и сообщить о возможности предоставления ухода за ними на период изоляции.

Все эти сведения вносятся в Единый государственный веб-портал электронных услуг. Данные можно предоставить и самостоятельно через специальное мобильное приложение.

Лицам, которые заявили о невозможности обеспечения заботы о них на период самоизоляции, разрешается посещение магазинов и аптек, расположенных на расстоянии не более 2 км, при условии использования средств индивидуальной защиты.

Согласно постановлению Кабмина, одиноким гражданам пожилого возраста и лицам с инвалидностью, находящихся на самоизоляции, должно быть предоставлено необходимое сопровождение от органов соцзащиты.

Обязательная обсервация для тех, кто прибывает в Украину

Все граждане, которые возвращаются из-за границы (в частности, ОРДЛО и Крыма) обязаны пройти обсервацию течение 2-х недель в месте, определенном органами власти.

Кроме того, обсервации подлежат лица, которые дважды нарушили условия самоизоляции.

Требование о необходимости обсервации не распространяется на дипломатов, представителей международных организаций, водителей грузовиков, членов авиационных и морских экипажей, в случае отсутствия у них подозрения на инфицирование COVID-19.

За несоблюдение режимов обсервации и самоизоляции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или уголовная ответственность.

Ограничения для транспорта

Перевозки в общественном транспорте во время карантина будут осуществляться для работников медицинских учреждений, предприятий торговли, аптек, сотрудников предприятий критической инфраструктуры, важных госучреждений.

Количество пассажиров в салоне транспорта не должно превышать количества мест для сидения, в то же время все должны быть в масках.

Также из 6 апреля Кабмин принял ввести особый режим въезда и выезда на территорию области с установкой пропускных пунктов. На них будет проводиться температурный скрининг всех водителей и пассажиров транспортных средств.

В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, местные органы власти наделяются полномочиями ограничивать сообщение между областями.

На время карантина сохраняется запрет на работу метрополитенов, железнодорожные перевозки, междугороднее автобусное сообщение.

Работа предприятий торговли и услуг

В Украине продолжает действовать ограничения на работу развлекательных и торговых центров, фитнес-клубов, салонов красоты, массажа, парикмахерских, культурных заведений, кинотеатров.

Рестораны, бары, кафе и другие заведения общественного питания могут работать без приема посетителей. Допускается организация адресной доставки продукции при наличии у всех сотрудников средств индивидуальной защиты и соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Разрешается осуществление торговли следующим категориям товаров: продукты, средства гигиены, топливо, лекарства и медицинское оборудование, корма и препараты для животных, сельхозтехника, семена, пестициды, средства связи, ноутбуки, планшеты.

В то же время учреждения должны соблюдать условия о пребывании 1 человека на площади 10 кв. м, персонал и все посетители должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Во время карантина также продолжают работать финансовые учреждения, учреждения медицинской практики, ветлечебницы, заправки, СТО, почтовые службы, сервисные службы по подключению телефонной и интернет-связи, мастерские по ремонту компьютерной и бытовой техники, телефонов. Обязательное соблюдение противоэпидемических мероприятий и наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников и посетителей этих заведений.

За нарушение правил карантина предусмотрен штраф

Какая ответственность за нарушение правил карантина

За нарушение правил карантина, в частности поход в парк или отсутствие маски, – штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

Добавим также, что контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что карантин – это не каникулы, а за его нарушение грозит наказание.

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