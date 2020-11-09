В Украине начался сезон квашеной капусты: где купить и сколько стоит

В Украине начался сезон квашеной капусты. Готовую можно купить на рынках и в супермаркетах или сквасить самостоятельно дома.

В среднем килограмм самого популярной маринованной капусты обойдется в 50 гривен. Обычная квашеная капуста – на 10 гривен дешевле, сообщает "ТСН".

Квашеную капусту можно употреблять как самостоятельное блюдо или добавить в борщ, винегрет, вареники, пирожки, и еще множество блюд.

Квашеная капуста – это источник витамина С, который в осенне-зимний период обладает противовирусным действием, укрепляет иммунитет. Еще одна особенность – это то, что квашеная капуста – источник клетчатки и мощный пребиотик.

Однако людям с артериальной гипертензией, заболеваниями почек или печени с употреблением квашеной капусты надо быть осторожными. Для остальных квашеная капуста – идеальная альтернатива тепличным овощам в осенне-зимний период.

Отметим, что тоннами есть квашеную капусту диетологи не советуют, но три раза в день, говорят, можно и даже нужно.

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