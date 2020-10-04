В Украине начался коллапс с COVID-19 из-за бюрократии, – Голубовская

В Украине из-за сильной бюрократии произошел коллапс медицины, и начало расти число больных коронавирусом (COVID-19).

Об этом в Facebook сообщила украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она отметила, что врачи с начала роста заболеваемости на COVID-19 стали заполнять множество бумаг с ненужной информацией.

"В конечном итоге случилось "неожиданное" – начался серьезный прирост больных и, соответственно, тяжелых больных, и, соответственно, умерших. И, по странному стечению обстоятельств, вдруг закончились кислородные койки. И реанимационные. Вместе с персоналом, который на пределе. Кто бы мог подумать? И это только начало грандиозного шухера", – написала медик.

Голубовская посоветовала украинцам максимально защитить себя и своих близких и соблюдать карантинные меры предосторожности. Также она раскритиковала медреформу в Украине.

"Аплодировали стоя разрушению систем противодействия инфекционным заболеваниям. Теперь всем советую только одно – просто защитите максимально себя и своих близких. Известными методами, ничего сложного. И будьте здоровы", – добавила врач.

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Напомним, что ранее Ольга Голубовская заявила, что в Украине началась вторая волна COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Украине официально подтверждены 226 462 случая коронавирусной инфекции. Из них 4140 – обнаружены за прошедшие сутки.