Украинские курорты начало засыпать снегом: появились яркие фото

В Карпатах горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирец засыпало толстым слоем снега.

Посмотреть на снег в Карпатах можно с установленных на курортах вебкамер, отмечает сервис Snig.info. На некоторых камерах по-прежнему видно, что снег продолжает идти.

Осадки выпали неравномерно и каждый курорт засыпало по-разному. Однако уже сейчас видно, что снега достаточно, чтобы кататься на лыжах.

Фотографии с вебкамер на курортах snig.info

Пользователи еще разметили фото с заснеженного Буковеля и Драгобрата. Также зима наступила на Говерле, где снега еще не много.

При этом ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки, вплоть до -5 градусов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как синоптики дали неоднозначный прогноз на октябрь в Украине, обещая снег и обильные осадки.

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