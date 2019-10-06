Главная Новости
6 октября • обновлено в 15:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинские курорты начало засыпать снегом: появились яркие фото

1.5т Читать материал на украинском

В Карпатах горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирец засыпало толстым слоем снега.

Посмотреть на снег в Карпатах можно с установленных на курортах вебкамер, отмечает сервис Snig.info. На некоторых камерах по-прежнему видно, что снег продолжает идти.

Украинские курорты начало засыпать снегом: появились яркие фото

Новости
Снег и заморозки: названа дата появления первых предвестников зимы в Украине

Осадки выпали неравномерно и каждый курорт засыпало по-разному. Однако уже сейчас видно, что снега достаточно, чтобы кататься на лыжах.

Фотографии с вебкамер на курортах

Фотографии с вебкамер на курортах

snig.info

Пользователи еще разметили фото с заснеженного Буковеля и Драгобрата. Также зима наступила на Говерле, где снега еще не много.

При этом ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки, вплоть до -5 градусов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как синоптики дали неоднозначный прогноз на октябрь в Украине, обещая снег и обильные осадки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel