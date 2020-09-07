В Украине начало действовать новое карантинное зонирование: где ввели жесткие ограничения

В Украине с понедельника, 7 сентября, вступило в силу новое разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемической ситуации с коронавирусом.

Согласно ему, в каждой из четырех таких зон – "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" – действуют определенные правила. OBOZREVATEL напоминает о том, как распределились между ними населенные пункты и какие ограничения там установлено.

В Украине определены новые зоны карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решением от 3 сентября ввела новое зонирование сроком на 14 дней.

Так, "красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" – в 89, "желтый" – в 139.

В частности, в "красую" зону попали:

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

Бобровицкий район Черниговской области.

Уровни эпидемической опасности на территориях Украины, вступившие в силу с 00:00 часов 7 сентября. reachinitiative.maps.arcgis.com

В "оранжевую" зону вошли:

Винницкий район Винницкой области;

город Луцк и Луцкий район Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ривненской области;

город Сумы Сумской области;

город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразьський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

город Славута, Волочиский, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

Карантинные ограничения действуют в регионах, в зависимости от зоны эпидемической опасности распространения COVID-19

"Желтой" зоной стали:

город Киев;

Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;

город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинского, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

города Ривне и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области;

города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;

города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокуцький и Шевченковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;

города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области.

Остальные населенные пункты, соответственно, относятся к "зеленому" уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Главными правилами остаются ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции

Какие ограничения действуют в Украине в зависимости от зон

До сих пор в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности запрещено:

проведение дискотек;

работу ночных клубов;

деятельность предприятий общественного питания по организации досуга;

проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Эти ограничения действуют во всех регионах независимо от цвета уровня эпидемической опасности, ведь к каждому добавляются ограничения "зеленой" зоны и всех предыдущих уровней:

"зеленая" – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения;

"желтая" – ограничения "зеленой" зоны + дополнительные: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги;

"оранжевая" – ограничения двух предыдущих зон + новые: запрещена работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницы, работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых изменений в детские лагеря, действуют ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м.

"красная" – ограничения предыдущих зон + новые: запрет работы общественного транспорта, посещение школ, университетов и т. д., деятельности торговых развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Также на всей территории Украины до 31 октября продолжается действие режима чрезвычайной ситуации.

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