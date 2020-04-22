Главная Новости
22 апреля • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине начались испытания отечественных лекарств против коронавируса

4.8т
Читать материал на украинском

В Украине начались клинические исследования отечественного лекарства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, ссылаясь на предварительные выводы украинских ученых и производителей лекарств.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", – заявил президент Владимир Зеленский.

Лекарства против коронавируса

Лекарства против коронавируса

Кроме этого, изучается возможность комплексного использования украинского средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов сказал, что распределение медикаментов для лечения COVID-19 по регионам в Украине происходит сразу после того, как они утверждаются протоколом министерства.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента лекарства
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
48
69
Смешно
9
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
обычных тестов нету, а тут про какое то лекарство рассказывают..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
дай мильончик
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги