В Украине начались испытания отечественных лекарств против коронавируса

В Украине начались клинические исследования отечественного лекарства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, ссылаясь на предварительные выводы украинских ученых и производителей лекарств.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", – заявил президент Владимир Зеленский.

Лекарства против коронавируса

Кроме этого, изучается возможность комплексного использования украинского средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов сказал, что распределение медикаментов для лечения COVID-19 по регионам в Украине происходит сразу после того, как они утверждаются протоколом министерства.

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