В некоторых населенных пунктах Украины, где обнаружили случаи заражения коронавирусом, прибегли к радикальным мерам и ограничили въезд и выезд.

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OBOZREVATEL разбирался, в какие города и села попасть уже невозможно и какие готовятся к аналогичному сценарию.

Так, после вспышки заболевания особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области. Там, по последним данным, заболели уже 143 человека. На территорию Буковины разрешили въезжать жителям области, покидать регион можно тем, кто возвращается в другие части Украины.

В Украине начали закрывать города и села из-за COVID-19 lb.ua

Самые строгие меры касаются сел, ставших эпицентром распространения вируса на Буковине. Среди них Коленковцы, Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы.

Ограничили въезд и в село Казачье Сумской области, где коронавирусом заболело восемь человек, двое из них – умерли. На въезде в село поставили блокпосты, туда впускают и выпускают только по спискам и в случае крайней необходимости.

Ограничили въезд и в Конотоп, однако, по словам мэра Артема Семенихина, блокпосты пока неэффективны.

В городе Камянка на Черкасщине также ввели ограничения из-за 17 случаев коронавируса. Там все будет контролировать Нацгвардия и полиция. Разрешено только движение специального и экстренного транспорта. Ввели и комендантский час, который запрещает передвижение по территории без спецразрешения. Действует он с 8 вечера до 6 утра.

Заблокировали село Тынное Ривненской области. Там после совместных мероприятий в церкви три человека умерли от коронавируса и еще минимум 10 заболели. На въезд в населенный пункт поставили блокпосты.

В Одессе 1 апреля также решили закрыть город для автомобилей из других населенных пунктов в связи с угрозой распространения коронавируса.

Полиция и медики будут производить выборочный замер температуры граждан, осмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Кроме того, предлагается запретить въезд в Одессу всех транспортных средств, кроме тех, которые обслуживают предприятия, расположенные в областном центре, и/или принадлежат (находятся в пользовании) у граждан, проживающих или работающих в городе.

Со 2 апреля Херсон закрыли на строгий карантин, окружив город блокпостами из-за первого обнаруженного случая коронавируса. Там ограничения по въезду пока не согласованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в Украине уже 804 человека заразились COVID-19.

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