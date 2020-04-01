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1 апреля • обновлено в 10:57
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В Украине начали внезапно скупать хирургические ножницы: названа причина

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В Украине с 27 марта сильно вырос спрос в аптеках на хирургические ножницы. Якобы их приобретают желающие подровнять волосы, так как во время карантина парикмахерские закрыты.

Об этом рассказал бизнесмен и экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко на своей странице в Facebook. Он удивился, чем киевлянам не угодили канцелярские ножницы или машинки для стрижки, которые продаются через интернет-магазины.

"С пятницы вдруг в десятки раз вырос спрос на хирургические ножницы. Откуда всплеск? Операций практически нет. Плановый прием везде приостановлен. Ножницы для лечения коронавируса не нужны. К понедельнику стало понятно, что за выходные практически все остатки хирургических ножниц выгребли под ноль", – написал он.

В Украине начали внезапно скупать хирургические ножницы: названа причина

Давиденко отметил, что специально попросил менеджеров обзвонить тех, кто делал заказы и спросить, зачем им всем вдруг понадобились хирургические ножницы.

"Б**ха, никогда не угадаете. Все 100% абсолютно разных покупателей подтвердили, что хирургические ножницы покупают, чтобы наконец постричься", – написал он.

Давиденко также отметил, что хирургический инструмент в Пакистане производят едва ли не в подвале на коленке. А в Украине его и вовсе не делают.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит презервативов в мире уже составил 100 миллионов на фоне пандемии коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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