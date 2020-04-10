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10 апреля • обновлено в 09:09
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В Украине начали тестировать на коронавирус дома: как это происходит

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В Украине действует 567 мобильных бригад медиков, выезжающих к гражданам с подозрением на инфицирование коронавирусом.

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Создали такие для того, чтобы люди с симптомы COVID-19 не ехали в медучреждения. В то же время направить их к зараженным пациентам могут только семейные врачи, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы работаем с подозрительными и вероятными вариантами. Подозрительным считается такой, когда человек имеет признаки респираторной инфекции, кашель, затрудненное дыхание, прибыл из мест, где зафиксированы случаи коронавирусной болезни", – объясняет семейный врач Александр Подолянко.

Украинские медики начали проверять пациентов на коронавирус дома

Украинские медики начали проверять пациентов на коронавирус дома

Кроме этого, мобильные бригады направляют к людям и в случае, если они контактировали с уже зараженным человеком. Например, если вы находились с ним в одном доме или жали руку в течение последних 14 дней, если на вас кашлял зараженный, или же вы возле него на расстоянии до одного метра 15 минут без одетых маски и перчаток.

В таком случае госпитализацию пациента проводят врачи экстренной медпомощи. Медсестры, которые проводит экспресс-тест и забор материалов для лабораторного исследования, на выезд к зараженным пациентам одевают костюм химзащиты, бахилы, респиратор.

В такой одежде медицинские работники проводит не менее пяти часов в день. Кроме этого, имеют с собой несколько пар перчаток, а также сумку-холодильник и специальный чемодан, в которой перевозит биологический материал для будущих анализов на коронавирус.

В Украине начали тестировать на коронавирус дома: как это происходит

ТСН

"Сюда относятся пробирки с отобранным материалом. Также здесь у нас есть тест-системы. Все необходимое", – рассказывает медсестра медицинской группы Наталья.

По ее словам, непосредственно на проведение ПЦР-теста она тратит до 10 минут. После этого в авто сразу не садится: водитель обрабатывает дезраствором. Также, чтобы меньше контактировать с ним, медработница едет на месте пациента.

Отмечается, что, например, в столице одна такая спецбригада может осуществлять как минимум четыре выезда в день. Сообщать же любые данные о пациенте с коронавирусом запрещено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для проведения теста на коронавирус необходимо связаться с семейным врачом или обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
медики скорая помощь тесты
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