В Украине начали проверять уровень жизни чиновников: что под "прицелом"

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает проверки, соответствует ли образ жизни чиновников задекларированному ими богатству.

Как сообщается на официальном сайте НАПК, это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.

"Мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников", – говорится в сообщении.

Во время мониторинга образа жизни НАПК в частности будет проверять такую информацию:

пользование объектами, которые не указаны в декларации;

сведения о полученных подарках;

приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

"Отныне Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч, ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты нашли ряд абсурдных деталей в декларации народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса.