В Украине начали испытания "драйвера" для лечения COVID-19 – Ляшко

Татьяна Гайжевская Общество 21:39, 29.04.2020

В Украине начали клинические исследования относительно возможности использования реконвалесцентной плазмы для лечения больных коронавирусом.

"Сейчас частная компания отбирает плазму переболевших людей", – рассказал в эфире ObozTV главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Я призываю всех, кто переболел, прийти и сдать кровь, поскольку после проведения клинических исследований и допуску плазмы к лечению, это может стать драйвером для лечения больных или тяжелобольных в нашей системе здравоохранения", – заявил чиновник.

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Он уточнил, что в ближайшее время Минздрав обнародует телефон горячей линии или точки для сдачи крови.

"В Государственном экспертном центре Министерства здравоохранения зарегистрирован протокол клинического исследования", – сказал главный санврач.

Как писал OBOZREVATEL, заслуженный врач Украины Борис Тодуров заявил, что плазма крови людей, переболевших коронавирусом COVID-19, может использоваться для быстрого и эффективного лечения больных с осложнениями. "Мы можем производить эту плазму сегодня в больших количествах. Для этого ничего особенно не нужно, только аппарат для плазмофореза", – пояснил медик.

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