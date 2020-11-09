В Украине начали действовать новые зоны карантина: вся страна – в "красной" и "оранжевой"
С понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.
Согласно новому списку, столица Украины Киев осталась в "оранжевой" зоне, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов у себя в Telegram.
Однако большинство областных центров, например Харьков, Житомир, Ривне, Ужгород, Ивано-Франковск, Запорожье, Черновцы, Хмельницкий, Николаев, Полтава, Сумы и Чернигов, а также большие районы в них оказались в самой худшей, "красной" зоне.
К "красной" зоне отнесены:
город Казатин и Тывровский район Винницкой области;
города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;
Царичанский район Днепропетровской области;
города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыцкий, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
Марковский район Луганской области;
Николаевский, Перемишлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
город Николаев Николаевской области;
города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
города Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
города Ривне и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ривненский и Сарненский районы Ривненкской области;
города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;
города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
Великоалександровский район Херсонской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.
Тогда как все остальные административно-территориальных единиц Украины попали в "оранжевую" зону действия адаптивного карантина, которая установлена на 14 дней.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове от осложнений COVID-19 умер заведующий отделением областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.