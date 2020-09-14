В Украине начали действовать новые зоны карантина: список "красных" городов. Карта

В Украине в понедельник, 14 сентября, вступило в действие новое эпидемиологическое зонирование.

Разделение страны на карантинные зоны приняли на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. В "оранжевую" зону попала столица Украины – Киев.

В "красную" зону карантина попали:

город Чоп Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

В "оранжевую":

Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;

Киверцовский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянском районы Житомирской области;

города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;

города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;

город Вознесенск Николаевской области;

город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;

город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.

В "желтую":

города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивський, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

город Яремче, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;

города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцкий, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;

города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области.

Все остальные населенные пункты относятся к "зеленому" уровню эпидемической опасности.

Какие ограничения предусматривает каждая зона

До сих пор в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности запрещено:

проведение дискотек;

работу ночных клубов;

деятельность предприятий общественного питания по организации досуга;

проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Эти ограничения действуют во всех регионах независимо от цвета уровня эпидемической опасности, ведь к каждому добавляются ограничения "зеленой" зоны и всех предыдущих уровней:

"зеленая" – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения;

"желтая" – ограничения "зеленой" зоны + дополнительные: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги;

"оранжевая" – ограничения двух предыдущих зон + новые: запрещена работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницы, работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых изменений в детские лагеря, действуют ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м.

"красная" – ограничения предыдущих зон + новые: запрет работы общественного транспорта, посещение школ, университетов и т. д., деятельности торговых развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины собирается внести изменения в перечень ограничений, которые действуют для "красной" и "оранжевой" зон карантина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся