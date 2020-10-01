В Украине начали действовать новые воинские звания

Начиная с 1 октября в Украине вступил в силу новый перечень воинских званий рядового, сержантского и старшинского состава.

Отныне звание прапорщик, старший прапорщик, мичман, старший мичман, а также старшина для армейской линейки перестали существовать, сообщил на личной странице в Facebook ветеран АТО, первый в истории главный старшина ВСУ Александр Косинский.

По его словам, вместо вышеперечисленных появились новые воинские звания, которые впервые будут применяться в ВСУ и других военных формированиях Украины.

"Сержантский и старшинский состав разделен на три категории – младший, старший и высший. Это историческое событие. Поздравляю всех причастных!" – подчеркнул Косинский.

В то же время он уточнил, что приказ Министерства обороны Украины о перечне должностей рядового, сержантского и старшинского состава под новые воинские звания уже зарегистрирован в Минюсте. Он вступит в силу с 1 января 2021 года, после чего начнется процесс переаттестации военнослужащих указанных категорий.

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