В Украине начали действовать новые карантинные зоны: полный список
С понедельника, 2 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование, которое должно минимизировать распространение коронавируса. Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 октября, это деление на зоны актуально на 14 дней.
Отметим, что "зелеными" остались только два района на Херсонщине. А "красной" и "оранжевой" стала почти вся территория государства. OBOZREVATEL публикует для читателей подробный список населенных пунктов и напоминает об установленных правилах безопасности.
"Красная" зона
Города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский и Турийский район Волынской области;
Славянский район Донецкой области;
города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
Пологовский район Запорожской области;
город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;
Марковский и Троицкий районы Луганской области;
Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
город Николаев Николаевской области;
города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
город Полтава Полтавской области;
города Ривне и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ривненской области;
города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Заставнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.
"Оранжевая" зона
Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский , Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;
город Луцк, Владимир-Волынский, Гороховский, Камень-Каширский, Ковальский, Локачинский, Луцкий, Любешевский, Любомльский, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;
города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский , Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;
города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;
Барановский, Брусиловский, Коростенский, Малинский, Новоград-Волынский, Олевский, Пулинский, Радомышльский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;
города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский и Хустский районы Закарпатской области;
города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацкий, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Якимовский районы Запорожской области;
города Болехов, Бурштын, Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
город Киев, Белая Церковь, Березань, Бровары, Буча, Ирпень, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Переяслав Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тутаевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
города Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Светловодск, Благовещенский, Бобринецкий, Ольшанский, Гайворонский, Голованевский, Добровеличковский, Долинский, Знаменский, Компанеевский, Кропивницкий, Маловисковский, Новгородковский, Новоархангельский, Новомиргородский, Новоукраинский, Александровский, Александрийский, Онуфриевский, Петровский, Светловодский и Устиновский районы Кировоградской области;
города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области.
"Желтая" зона
Города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачицкий, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчацкий, Каховский, Новотроицкий, Олешковский и Чаплынский районы Херсонской области.
"Зеленая" зона
Каховский и Скадовский район Херсонской области.
Какие ограничения будут действовать?
В "красной" зоне правила будут несколько отличаться в разных регионах. Так, во всех населенных пунктах этой категории разрешено продолжение работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.
Однако на Прикарпатье, Полтавщине, Николаевщине, Харьковщине и в Хмельницкой области также будут работать образовательные учреждения всех уровней. Кроме того, в Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях можно будет работать заведениям общественного питания.
Что касается Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей, то там, кроме работы городского транспорта, также позволили курсирование пригородных, междугородных, внутриобластных и межобластных маршрутов.
В "оранжевой" зоне под запрет попадает работа хостелов, туристических баз (за исключением гостиниц); развлекательных заведений и ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницы; спортзалы, фитнес-центры (кроме принимающих посетителей из расчета один человек на 10 кв. м), учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря.
Еще одно табу – массовые мероприятия с участием более 20 человек и работа предприятий общественного питания с 22:00 до 7:00.
В "желтой" зоне запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста (кроме предоставляющих кризисные услуги); проведение массовых мероприятий с участием более 30 человек, работа предприятий общественного питания с 22:00 до 7:00.
В "зеленой" зоне вводится обязательный масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Также запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа предприятий общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что в случае коллапса медицинской системы в Украине могут ввести строгий карантин. Он будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.