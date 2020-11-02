В Украине начали действовать новые карантинные зоны: полный список

С понедельника, 2 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование, которое должно минимизировать распространение коронавируса. Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 октября, это деление на зоны актуально на 14 дней.

Отметим, что "зелеными" остались только два района на Херсонщине. А "красной" и "оранжевой" стала почти вся территория государства. OBOZREVATEL публикует для читателей подробный список населенных пунктов и напоминает об установленных правилах безопасности.

"Красная" зона

Города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский и Турийский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области;

Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Ривне и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ривненской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Заставнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

С 2 ноября в Украине начали действовать новые карантинные зоны. Facebook Олега Немчинова

"Оранжевая" зона

Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский , Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

город Луцк, Владимир-Волынский, Гороховский, Камень-Каширский, Ковальский, Локачинский, Луцкий, Любешевский, Любомльский, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;

города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский , Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

Барановский, Брусиловский, Коростенский, Малинский, Новоград-Волынский, Олевский, Пулинский, Радомышльский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский и Хустский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацкий, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Якимовский районы Запорожской области;

города Болехов, Бурштын, Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

город Киев, Белая Церковь, Березань, Бровары, Буча, Ирпень, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Переяслав Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тутаевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Светловодск, Благовещенский, Бобринецкий, Ольшанский, Гайворонский, Голованевский, Добровеличковский, Долинский, Знаменский, Компанеевский, Кропивницкий, Маловисковский, Новгородковский, Новоархангельский, Новомиргородский, Новоукраинский, Александровский, Александрийский, Онуфриевский, Петровский, Светловодский и Устиновский районы Кировоградской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области.

"Желтая" зона

Города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачицкий, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчацкий, Каховский, Новотроицкий, Олешковский и Чаплынский районы Херсонской области.

В "зеленой" зоне остались лишь два района Херсонщины. Facebook Олега Немчинова

"Зеленая" зона

Каховский и Скадовский район Херсонской области.

Какие ограничения будут действовать?

В "красной" зоне правила будут несколько отличаться в разных регионах. Так, во всех населенных пунктах этой категории разрешено продолжение работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.

Однако на Прикарпатье, Полтавщине, Николаевщине, Харьковщине и в Хмельницкой области также будут работать образовательные учреждения всех уровней. Кроме того, в Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях можно будет работать заведениям общественного питания.

Что касается Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей, то там, кроме работы городского транспорта, также позволили курсирование пригородных, междугородных, внутриобластных и межобластных маршрутов.

В "оранжевой" зоне под запрет попадает работа хостелов, туристических баз (за исключением гостиниц); развлекательных заведений и ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницы; спортзалы, фитнес-центры (кроме принимающих посетителей из расчета один человек на 10 кв. м), учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря.

Еще одно табу – массовые мероприятия с участием более 20 человек и работа предприятий общественного питания с 22:00 до 7:00.

В "желтой" зоне запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста (кроме предоставляющих кризисные услуги); проведение массовых мероприятий с участием более 30 человек, работа предприятий общественного питания с 22:00 до 7:00.

В "зеленой" зоне вводится обязательный масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Также запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа предприятий общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что в случае коллапса медицинской системы в Украине могут ввести строгий карантин. Он будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.