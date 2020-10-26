В Украине начали действовать новые карантинные зоны: кто в "красной" и что запрещено. Список

С понедельника, 26 октября, в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны, определенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

К "красной" зоне будут отнесены:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

город Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Ривне, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смоленской районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Новое карантинное деление Facebook/Олег Немчинов

В "оранжевую" зону попадают:

город Киев;

Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский , Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

города Луцк и Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Камень-Каширский, Ковель, Локанчинский, Луцкий, Любешевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Магдалиновский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский , Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

города Житомир, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацький, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский , Черниговский и Акимовский районы Запорожской области;

города Калуш, Галицкий и Косовский районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов, Бородянский, Васильковский, Киево-Святошинский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Бусский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Домановский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, и Южный, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

города Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг, Лубны и Миргород, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Ривненский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;

Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Збаражский, Зборовский, Кременецкий, Лановецкий, Теребовлянский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский , Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

город Херсон, Высокопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области;

город Староконстантинов, Белогорский, Виньковецкий, Изяславский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

города Новгород-Северский и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский Крюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области.

Населенные пункты, распределенные по зонам карантина Facebook/Олег Немчинов

К "желтой" зоне отнесли:

города Болехов, Бурштын, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Бровары и Буча, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Броварской, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Кагарлыцкий и Макаровский, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Таращанский и Тетиевский районы Киевской области;

города Кропивницкий и Александрия, Кировоградский, Долинский, Компанеевский, Кропивницкий, Новоархангельский, Новомиргородский, Александрийский и Светловодский районы Кировоградской области;

города Голая Пристань и Новая Каховка, Бериславский, Белозерский, Великолепетихский, Великоалександровский, Верхнерогачицкий, Каланчацкий, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковский и Чаплинский районы Херсонской области.

Что предусматривают четыре зоны

"Зеленая":

в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Правила адаптивного карантина.

"Желтая":

запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди.

исключением являются те, кто предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая" – к запретам с "желтой" добавляются еще такие ограничения:

деятельность средств размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больнице;

спортзалы, фитнес-залы и заведения культуры закрыты;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

В "красной зоне", кроме предыдущих ограничений, запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как сообщал OBOZREVATEL :