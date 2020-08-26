Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине началась вторая волна COVID-19.

В эфире ток-шоу "Пульс" она отметила, что, надежды на то, что коронавирус – сезонное заболевание, не оправдались. Она напомнила, что сейчас в Украине наблюдается рост количества новых больных COVID-19.

“Действительно, вторая волна уже началась. У нас была такая большая надежда, что коронавирус – это сезонное заболевание, оно как грипп, в зимний период рост коронавирусных инфекций, потому что мы же знаем, что коронавирусов есть много, это просто новый коронавирус, но тем не менее, как мы с вами видим – что летом никакого снижения заболеваемости не произошло, а наоборот наблюдается на сегодняшний день очень заметный рост, который очень уже существенно бьет по системам здравоохранения", – сказала Голубовская.

Она отметила, что увеличение количества больных не связано с увеличением количества тестирований.

“Это уже истинное нарастание случаев, которое мы видим в клинике уже. Реально количество больных все больше, и больше, и больше”, – сказала врач.

По мнению Голубовской, Украине нужно готовить резерв коек в больницах и докторов из-за COVID-19.

"Моя точка зрения – мы должны уже готовить койки, резерв коек, и докторов. Потому что у нас каждый день, даже вот буквально сегодня утром, мне звонил один из руководителей главных врачей одной из клиник, и говорил, что у него заболели все. Вот, все врачи, которые есть в отделении, вот все абсолютно заболели. Сейчас нужно будет решать вопрос, кого привлекать", – сказала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 26 августа, в Украине официально подтверждены 110 085 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 670 – обнаружены за прошедшие сутки.