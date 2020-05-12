В Украине началась продажа авиабилетов на конец мая: полетят ли самолеты и какие риски

Международное авиасообщение в Украине не будет возобновлено с 23 мая.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, комментируя открытие бронирования авиабилетов некоторыми авиакомпаниями из Украины в другие страны мира.

"Для того, чтобы говорить о конкретной дате, должно быть соответствующее решение правительства. Сейчас оно только обсуждается и готовится. Поэтому, пока официально подтвердить открытие международного авиасообщения с 23 мая мы не можем", – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что пока не рекомендуют покупать авиабилеты до официального разрешения на открытие авиасообщения от Кабмина.

Ситуацию по продаже билетов авиакомпанией МАУ для OBOZREVATEL разъяснила директор по коммуникациям компании Евгения Сацкая: "Мы продажу авиабилетов не закрывали, у нас на срок после окончания карантина никаких юридических оснований, чтобы не продавать билеты, нет. Поэтому продажа не останавливалась ни на минуту, просто билеты продаются на дату после официального окончания карантина на данный момент. Если Кабмин примет решение о продлении карантина, МАУ отодвинет срок продажи билетов на указанную дату".

Что касается возврата денег за приобретенные билеты, в случае продления ограничений, по словам Сацкой, в авиакомпании такой опции нет. Однако есть возможность бесплатно перенести дату вылета на более поздний строк, либо оформить промокод, и получить дополнительно 25% скидку к этому билету.

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что внутреннее авиасообщение в Украине может возобновиться уже летом. А регулярные полеты за границу могут начаться с сентября, но при условии, что в мире не случится новой волны коронавируса.

В то же время, Еврокомиссия рекомендовала государствам, входящим в Шенгенскую зону, поддерживать закрытыми внутренние границы минимум до 15 июня в связи с пандемией коронавируса.