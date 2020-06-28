Украину ждет знойная жара и дожди с грозами. Подробный прогноз на лето

На конец июня синоптики обещают украинцам теплую и местами сухую погоду. Небольшие осадки ожидаются только на западе страны, но с воскресенья дожди с грозами распространяться и на другие регионы. Июль также прогнозируется жарким и дождливым. Подробный прогноз – читайте на OBOZREVATEL.

Июнь завершится теплой и местами дождливой погодой

Как сообщил нам ведущий синоптик Владислав Билык, по всей Украине до конца месяца будет солнечно и жарко. "Днем температура около 30 градусов выше нуля, а ночью +20. Лишь на крайнем западе страны, в Карпатах, еще будут кратковременные дожди", – уточнил он.

По словам синоптика, проливных дождей, которые вызвали сильные наводнения в нескольких областях на западе, уже не будет.

28 июня ожидаются кратковременные осадки с грозами в западных и северных областях. Температура – от +24 до +33 градусов. Ночью – от +14 до +22 градусов.

Прогноз погоды на 28 июня в Украине Источник: meteo.gov.ua

В понедельник, 29 июня, дождливо будет на западе и востоке, но при этом температура сохранится достаточно высокой – от 25 до 32 градусов тепла днем и до +22 ночью.

Прогноз погоды на 29 июня в Украине Источник: meteo.gov.ua

В последний день месяца дождить перестанет на Закарпатье, сухую погоду также обещают в южных областях.

В Карпатском регионе температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+28 градусов. А на юге прогреется до +32 градусов.

По остальным регионам пройдут дожди с грозами, температура прогнозируется от 25 до 30 градусов тепла.

Прогноз погоды на 30 июня в Украине Источник: meteo.gov.ua

Июль начнется с дождей

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань, весь месяц будет довольно дождливым и жарким.

По его прогнозам, сильные ливни ожидаются с 1 по 2 июля, а затем дожди пройдут 5 числа. Температура воздуха будет в пределах 25-27 градусов тепла днем и до +18 ночью. Дальше сухая погода продержится до 11 июля, на это число синоптик прогнозирует небольшой дождь, а после – существенное повышение температуры до + 31 градуса.

Сухая и жаркая погода в Украине будет стоять до 21 июля, а с начала третьей декады месяца температура немного снизится – до +25-27 днем.

Погода в июле будет жаркой и дождливой Источник: pixabay

В конце июля вновь вернутся дожди, которые накроют большую часть страны. Благодаря им температура воздуха снизится до 24-26 градусов тепла. Но в южных областях останется довольно жарко – до +29. По расчетам синоптика, в отдельных областях за июль в среднем выпадет до 50 мм осадков.

Относительно прохладная погода, по словам Горбаня, задержится и в начале августа.