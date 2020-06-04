В Украине на Троицу запустили дополнительные поезда: список маршрутов
В Украине пять региональных поездов будут дополнительно курсировать до и после праздника Дня Святой Троицы.
Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", дополнительные поезда будут ходить с 5 по 9 июня.
На указанный период назначено ежедневное курсирование следующих поездов:
№864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский;
№884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;
№888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;
№896/895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский.
8 июня будет ходить поезд №880/882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов. Отмечается, что билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.
"В случае увеличения спроса "Укрзалізниця" готова назначать еще поезда в направлениях, где ослаблены карантинные меры, но призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом", – отмечено в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня "Укрзалізниця" возобновила движение поездов дальнего следования.