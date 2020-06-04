В Украине на Троицу запустили дополнительные поезда: список маршрутов

В Украине пять региональных поездов будут дополнительно курсировать до и после праздника Дня Святой Троицы.

Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", дополнительные поезда будут ходить с 5 по 9 июня.

В Украине запустили дополнительные поезда

На указанный период назначено ежедневное курсирование следующих поездов:

№864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский;

№884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;

№888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;

№896/895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский.

8 июня будет ходить поезд №880/882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов. Отмечается, что билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

"В случае увеличения спроса "Укрзалізниця" готова назначать еще поезда в направлениях, где ослаблены карантинные меры, но призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня "Укрзалізниця" возобновила движение поездов дальнего следования.

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