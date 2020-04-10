В Украине будут печатать ИВЛ на 3D-принтерах: власть попросили о помощи

В Украине готовы приступить к массовому производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), крайне необходимых для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом в эфире ObozTV рассказал Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Ростислав Валихновский.

По его оценкам, на пик эпидемии коронавируса COVID-19 Украине понадобится порядка 60 тысяч ИВЛ. В настоящее время в стране имеется лишь 4 тысячи, из них 1,5 тысячи имеют достаточную мощность.

Как заявил медик, в ситуации, когда закупки ИВЛ за рубежом крайне проблематичны, следует работать над тем, чтобы производить аппараты внутри страны.

В этом контексте Валихновский рассказал об инициативе украинских энтузиастов и интеллектуалов. "Компания Metronic выложила в свободном доступе чертежи новейшего ИВЛ собственного производства, она дает абсолютно бесплатный доступ к своей интеллектуальной собственности, дает возможность пользоваться ею всем изобретателям, инженерам, частным компаниям, чтобы быстро разработать такой аппарат в любой точке мира", – сообщил врач.

"Мы кинули клич в интернете", на который откликнулись инженеры и частные компании. "Они дали свои предложения – кто свои возможности печати на 3D-принтерах, кто предложил свои навыки как инженера, в частности, к нам присоединилась очень хорошая группа из Киевского политехнического университета", – рассказал медик.

В Украине могут наладить массовое производство ИВЛ

По его оценкам, до пика эпидемии "у нас есть 2-3 месяца", "поэтому мы планируем реализовать эту инициативу на протяжении такого периода и просим, чтобы государство нам помогло в этом".

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 9 апреля заявил о том, что столица не может закупать аппараты ИВЛ у "Буревестника", поскольку производства "старые и нуждаются в ремонте". "Покупать новые аппараты у этого предприятия мы не можем, потому что завод сейчас не работает", – пояснил городской голова.

Ранее президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров заявил, что аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз", которые могут начать производить на "Буревестнике", не смогут в полной мере помочь в борьбе против COVID-19.

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