В Украине МВД перевели на усиленный вариант службы: что произошло

В Украине в связи с военным положением все подразделения системы Министерства внутренних дел перешли на усиленный вариант несения службы.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

В штаб вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие.

Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине с 26 ноября по 25 декабря.

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Минобороны и Генштабу предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить мобилизационный план резервистов.