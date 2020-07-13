В Украине мужчину судили из-за неправильно надетой маски и отсутствия перчаток

Во Львове продавца газетного киоска судили из-за неправильно надетой на лицо защитной маски и отсутствия перчаток на руках.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из постановления Франковского районного суда. Отмечается, что мужчина 19 июня проигнорировал карантинные ограничения во время пандемии коронавируса.

Таким образом он нарушил подпункт 1 пункта 3 Постановления КМУ № 392 от 20.05.2020 года. Он устанавливает запрет на пребывание в общественных местах и ​​транспорте без респираторов и масок, закрывающих нос и рот.

На суде мужчину решили не штрафовать и освободить от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент США Дональд Трамп впервые за все время пандемии надел защитную маску. Это произошло во время визита в военный госпиталь.