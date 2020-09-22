В Украине может появиться своя вакцина от COVID-19: в НАН назвали сроки и условия

В Украине два института выиграли государственные гранты на создание собственной вакцины от коронавирусной болезни СOVID-19.

Первые ее прототипы, как рассказали в Национальной академии наук, могут появиться через два-четыре месяца, передают "Вести". Многое будет зависеть от финансирования, которое институты до сих пор не получили.

Так, по словам академика-секретаря отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директора Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины Сергея Комиссаренко, гранты выиграли Львовский институт биологии клетки (10 млн грн) и Институт биохимии (3 млн грн).

По его словам, в Украине одновременно планируют начать работу сразу над несколькими типами прототипов вакцин.

"На сегодняшний день в мире насчитывается 170-180 прототипов вакцин. Из этого большого количества около 40 проходят клинические испытания, девять из них находятся на третьей, завершающей, фазе. Понятно, что мы начинаем очень поздно. Лидеры индустрии начали первые клинические испытания спустя два месяца после публикации китайцами структуры генома вируса. Мы же сидели и ждали хотя бы какого-то финансирования", – сказал Комиссаренко.

Чтобы понять, действительно ли вакцина работает, ее нужно будет испытать и масштабировать. По словам ученого, вакцинам предстоит долгий путь испытаний – клинических и доклинических.

"При таких исследованиях необходимо определять в организме человека очень много параметров. Готова ли наша медицина это делать? Я не знаю. Я веду к тому, что когда ученые проводят клинические испытания, все должно быть крайне тщательно проверено, чтобы найти возможные побочные эффекты. К примеру, Россия объявила о создании вакцины. Но на самом деле она объявила об этом, не проведя полноценных клинических исследований. И сразу же получила отрицательную реакцию мирового сообщества", – сказал Комиссаренко.

Сотрудник НАН уточнил – даже если в Украине и создадут вакцину, это будет лишь прототип.

"А потом уже, если мы хотим, чтобы она внедрялась в Украине, нам нужно будет создать десятки миллионов доз. Кто нам их сделает? Кто правильно внедрит эту технологию? И кто профинансирует? Например, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины создал очень хорошую диагностику. Я имею в виду тесты ПЦР на выявление РНК-вирусов. И что? Президент издал указ 13 марта о том, что эта диагностика должна быть внедрена и профинансирована правительством. Но ни одной копейки не было выделено. А Украина тем временем покупает ПЦР-тесты у неизвестных фирм, а не у государственного учреждения НАН, где работают лучшие специалисты. Или покупаем за границей. Однако качества этих диагностик мы не знаем. У нас нет организации, которая их проверяет", – подытожил он.

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