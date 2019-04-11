В Украине может появиться новый государственный праздник: чему посвящен

В Украине в скором времени может появиться еще один государственный праздник – День свободы совести и вероисповедания.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Введение красного дня календаря инициировал Всеукраинский Совет религиозных объединений, передает "Укринформ".

Дата праздника пока не определена, однако известно, что в этот день украинцы будут чествовать тех, кто стали жертвами дискриминации по религиозному признаку.

В Украине может появиться новый государственный праздник Znaj.ua

"Коммунистический режим проводил репрессивную политику против украинского народа. Репрессии не ограничивались только национальным или социальным факторами – был еще и фактор религиозный, их пытались уничтожить за их вероисповедание. Жертвами становились практически все вероисповедания – речь о православной церкви, греко-католической церкви, протестантах, иудеях, мусульманах", – пояснил Вятрович.

Именно поэтому, по его словам, важно ввести День свободы совести и вероисповедания, чтобы показать, что демократические принципы в Украине победили.

Владимир Вятрович Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2019 году могут получить новый выходной. В Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, который официально признает 15 декабря Днем духовного единства.

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