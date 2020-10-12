В Украине может быть почти 8 тысяч больных COVID-19 в сутки – ученые

В Украине в начале осенне-зимнего периода количество новых больных коронавирусом может достичь цифры в 7800 за сутки.

Такие данные приводят ученые КПИ имени Игоря Сикорского. По их словами, подобная эпидемиологическая ситуация станет сверхтяжелой для украинской системы здравоохранения.

"Выполненное прогнозное моделирование с использованием метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11.10.20-23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500-7800 человек в сутки", – говорится в отчете.

Отмечается, что уже сегодня загруженность коек больными COVID-19 в украинских больницах приближается к 40%. При этом, если брать во внимание подозрительные и неподтвержденные случаи, то этот показатель достигает почти 60%.

"Это может привести к существенной перегрузке системы здравоохранения и невозможности полностью выполнять возложенные на нее функции", – убеждены украинские ученые.

Они подчеркнули тот факт, что вспышки заболеваемости в стране возросли в том числе из-за изменений в графике учебного года в Украине.

Так, в учебных заведениях областей, которые в конце августа попали в "красную" эпидемическую зону, занятия начались с 14 сентября. За это время, говорят ученые, в два-три раза выросла интенсивность коммуникаций примерно для 12-15 миллионов человек: школьников, студентов, учителей, преподавателей, членов их семей, что, безусловно, повлияло на текущий всплеск пандемии. Именно поэтому Минздрав предоставил список противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования, в частности, рекомендуя им временно перейти на дистанционную форму обучения.

В докладе КПИ имени Игоря Сикорского говорится, что эпидемическая ситуация в разрезе регионов Украины стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения. Правительственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предоставила разделение областей, районов и городов Украины на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина. Однако за последние полтора месяца количество регионов, которые были в "зеленой" зоне, сократилось с 13 до двух.

"Лишь Кировоградская и часть Херсонской области и дальше находятся в этой зоне, однако и в них показатели заболевания медленно растут. Город Киев и остальные области Украины – в "желтой" и "оранжевой" зонах. Город Канев Черкасской области и город Сумы Сумской области вошли в "красную" карантинную зоны. Там наблюдается угрожающий рост новых ежедневных случаев COVID-19", – констатируют ученые.

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